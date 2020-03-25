В Индии в честь коронавируса назвали ребенка

В индийском штате Уттар Прадеш новорожденную девочку назвали Корона — в честь коронавируса, сообщает Dessan Herald.

Как рассказал журналистам дядя ребенка Нитеш Трипати, хотя вирус несомненно очень опасен, он, тем не менее, сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек. По его словам, сейчас важно не паниковать, следовать советам медиков и властей.

«Эта малышка станет символом единства людей в борьбе с вирусом», — заключил он.

Корона родилась всего за несколько часов до введения комендантского часа 22 марта. Ребенок здоров и вместе с матерью готовится к выписке.