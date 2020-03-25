Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658

Число заразившихся коронавирусом в России выросло с 495 до 658 за последние сутки, сообщили местные власти.

Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 29.

Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 20 регионах России. Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 290 до 410.