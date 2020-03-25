Кабмин усилил ограничительные меры, дав дополнительные полномочия медикам

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, согласно инициированному министром здравоохранения постановлению, принятом на заседании правительства в среду, учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19 или находившихся в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке.
Крое того, постановление предусматривает обязательную госпитализацию таких лиц и назначение карантина лицам с установленным диагнозом COVID-19, а также уклоняющимся от лечения в добровольном порядке.
Минздрав разработает и утвердит порядок обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19, и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.
Вместе с тем, Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследования, госпитализации или карантина.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016