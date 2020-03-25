Кабмин усилил ограничительные меры, дав дополнительные полномочия медикам

Кабинет министров усилил ограничительные меры для предотвращение распространения в Украине COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, согласно инициированному министром здравоохранения постановлению, принятом на заседании правительства в среду, учреждения здравоохранения имеют право осуществлять обязательное медицинское обследование лиц, имеющих симптомы COVID-19 или находившихся в контакте с лицами, которым установлен диагноз COVID-19, если эти лица отказываются от обследования в добровольном порядке.

Крое того, постановление предусматривает обязательную госпитализацию таких лиц и назначение карантина лицам с установленным диагнозом COVID-19, а также уклоняющимся от лечения в добровольном порядке.

Минздрав разработает и утвердит порядок обязательной госпитализации лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19, и уклоняющихся от лечения, обследования и пребывания на карантине (самоизоляции) в добровольном порядке, а также обязательной самоизоляции лиц, которым поставлен диагноз (или подозрение) COVID-19 и их контактных лиц.

Вместе с тем, Нацполиция и Нацгвардия будут обеспечивать охрану общественной безопасности и порядка на прилегающей территории объектов, на которых проводятся мероприятия по обязательному обследования, госпитализации или карантина.