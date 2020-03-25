Польша продлила действие решения о закрытии границ

Власти Польши приняли решение продлить до 13 апреля распоряжение о закрытии границ республики для противодействия распространению коронавируса нового типа. Об этом заявил в среду на брифинге министр внутренних дел и администрации Мариуш Каминьский.
Как он напомнил, границы страны были закрыты с 15 марта на 10 дней. «Это решение продлено еще на 20 дней. До 13 апреля границы нашей страны остаются закрытыми», — сказал министр.
Кроме этого, по словам Каминьского, те, кто работает в соседних с Польшей странах и ежедневно пересекает границу, с пятницы должны будут отправиться в карантин после приезда в республику. Ранее этой категории граждан разрешалось ездить на работу в нормальном режиме.
В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 957, умерли 13 человек. Для противодействия распространению инфекции власти Польши ввели режим эпидемии, закрыли границы для иностранцев и отправляют всех въезжающих в республику на 14-дневный карантин. В стране закрыты все образовательные, культурные и спортивные учреждения, рестораны, торговые центры, за исключением продуктовых магазинов и аптек. Жителям страны запрещено выходить из дома без острой необходимости и перемещаться в группах более двух человек.
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