Количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 34 человек

В Киеве подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.

«Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“. Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек», — написал он.

По словам мэра, все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, — мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет.

Двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из Объединенных Арабских Эмиратов.

Все трое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы.