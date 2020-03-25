Количество больных коронавирусом в Киеве выросло до 34 человек

В Киеве подтвердили еще 3 случая заболевания коронавирусом.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Facebook.
«Друзья! В Киеве увеличивается тревожная статистика. Сегодня днем добавились еще 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Данные мы получили от Государственного учреждения „Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины“. Количество киевлян, которые заболели COVID-19, возросло до 34 человек», — написал он.
По словам мэра, все трое киевлян, у которых лабораторные исследования подтвердили диагноз, — мужчины в возрасте 31 год, 36 лет и 67 лет.
Двое из них недавно вернулись из Израиля, один — из Объединенных Арабских Эмиратов.
Все трое пациентов госпитализированы в Александровской больнице столицы.
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