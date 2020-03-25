Литва продлила общенациональный карантин до 13 апреля

Общенациональный карантин, введенный в Литве 16 марта в связи с пандемией коронавируса, продлен на две недели, до 13 апреля. Такое решение приняло в среду на своем заседании правительство страны.
«Карантин продлен на минимальный срок в две недели. Придется ли делать это снова и снова, зависит от нас всех, от того, как мы будем соблюдать карантинные требования, чтобы инфекция не распространялась», — сказал на пресс-конференции в режиме онлайн премьер-министр Саулюс Сквернялис.
В связи с угрозой распространения коронавируса Литва с 16 марта по 30 марта объявила режим общенационального карантина. Страна закрыла свои границы для въезда иностранцев и выезда литовских граждан. Не работают детские сады, школы и вузы. Закрыто почти все, кроме продовольственных магазинов и аптек.
С начала пандемии в Литве выявлено 255 инфицированных, четыре человека умерли. Первый случай заражения был зафиксирован 28 февраля у 39-летней жительницы города Шяуляй. Она выздоровела и 14 марта была выписана из больницы. Первый случай передачи инфекции на территории страны установили 18 марта. До этого в числе заразившихся были лишь прибывшие из-за границы.
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