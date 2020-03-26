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Китайское наваждение, или почему погибает отечественный производитель

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Китайское наваждение, или почему погибает отечественный производитель

Выгода совершения покупок в Китае очевидна. Огромный выбор различных товаров и невысокая цена являются лакомым кусочком для многих потребителей. Торговые площадки Taobao и TMALL.com насчитывают тысячи продавцов, у которых можно приобрести не только новые, а и б/у товары, да еще и поторговаться на аукционе. Украинские предприниматели один за другим отказываются от изделий отечественного производства, закупая китайские товары и выставляя их на полках отечественных магазинов.

Почему так происходит

Ответ очевиден: украинская промышленность неконкурентоспособна и пришла в упадок. Мы закупаем сырье за границей (чаще всего в Китае), в итоге готовый продукт украинского производства из китайского сырья стоит в среднем на 80% дороже, чем аналогичный заказанный в КНР. Даже с учетом экспресс доставки получается дешевле, в то время, как китайцы вкладывают бешеные суммы в развитие технологий и промышленности. 

Именно очевидности выгоды толкает миллионы украинцев приобретать товары «маде ин чина». И при этом никого не смущает необходимость ждать свою покупку больше месяца. 

Безопасно и быстро.

Любовь народа к товарам из Поднебесной образовала новую нишу бизнеса. Сегодня на рынке полно «зеленых» перевозчиков, обещающих чуть ли не суточную доставку. При этом цена на услуги сомнительных организаций откровенно зашкаливает. 

Чтобы избежать разочарований и потери средств, лучше обратиться к надежному и проверенному временем перевозчику.

Преимущества доставки с Meest China:

  • адекватные сроки доставки;
  • приемлемые тарифы с учетом перевозки по Украине;
  • наличие склада в Китае площадью 5000м2;
  • бесплатная доставка по территории КНР;
  • предоставление ряда услуг по проверке и консолидации посылок;
  • документальное сопровождение и оперативная растаможка;
  • доставка сборных грузов.

Компания сотрудничает как с частными лицами, так и предпринимателями. Ее репутация говорит сама за себя. Это единственная транспортно-логистическая компания такого масштаба. Сегодня множество клиентов осуществляет доставка посылок из Китая только с Meest China.

Какие еще есть «плюшки».

Стремясь сделать покупки в Китае доступными каждому, компания Meest China предлагает безопасные сделки. Для удобства клиентов создано мобильное приложение и интуитивно понятный сайт. 

Как происходит покупка:

  • вы регистрируетесь на сайте;
  • выбираете понравившийся товар;
  • вносите на счет полную стоимость. 

Дальше за вас выступает компания, беря на себя весь груз ответственности. Сотрудники сами подбирают поставщика, выкупают заказ, проверяют соответствие и транспортируют покупку прямо вам в руки. Поэтому доставка посылок из Китая с компанией Meest Chinaабсолютно безопасна. Вы можете подобрать наиболее подходящие сроки поставки самостоятельно, а не надеяться на отправителя, и получить свой товар вовремя.

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