В Украине уже 156 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 43 новых случая.