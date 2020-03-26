Кабмин предлагает Раде провести секвестр бюджета из-за коронавируса

В Верховной Раде утром 26 марта проходит встреча руководства парламента, глав депутатских фракций и представителей Кабинета министров относительно предложений по стабилизации экономики, вносимых правительством.

Об этом сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в Facebook.

«В ВР проходит встреча руководства парламента, фракций и правительства. Обсуждаем полученные поздно ночью предложения КМ по стабилизации экономики. Правительство признает, что потери для бюджета в результате коронавируса будут очень серьезные и предлагает существенное сокращение расходов по всем статьям и создание стабилизационного фонда», — отметила она.

Также, по словам Геращенко, стороны обсуждают повестку дня внеочередного заседания Рады.

Напомним, что сообщал Капитал, ориентировочно, проведение внеочередного заседания Верховной Рады запланировано на субботу, 28 марта.

Ранее заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявляла, что ожидается регистрация законопроекта, который будет касаться «поддержки наиболее незащищенных категорий и экономических стимулов для бизнеса, для упрощения работы», а также внесение законодательных инициатив правительства.

Кабинет министров 25 марта ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил до 24 апреля карантин с целью предотвращения распространения Covid-19.