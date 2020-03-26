В Испании за сутки умерли свыше 650 человек

По меньшей мере 56188 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в четверг в Минздраве королевства.
По данным ведомства, умерли 4089 человек, 7015 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (17166). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.
В среду днем ведомство информировало о 47610 заболевших и 3434 жертвах эпидемии. Число погибших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.
Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии.
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