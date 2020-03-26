Китай не будет пускать в страну иностранцев даже с действующими визами и ВНЖ

МИД Китая и Государственное миграционное управление КНР сообщили о временном запрете на въезд в страну иностранцам по имеющимся действительным визам, чтобы не допустить завоза коронавирусной инфекции.

«В связи со стремительным распространением эпидемии коронавируса по всему миру, китайская сторона приняла решение с 00.00 28 марта временно приостановить въезд иностранным гражданам по имеющимся действительным визам и разрешениям на проживание», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД КНР.

Временно будет закрыт и по деловым командировкам по коридору APEC.