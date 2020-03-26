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В России хотят в десятки и сотни раз увеличить штрафы за нарушение карантина

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В России хотят в десятки и сотни раз увеличить штрафы за нарушение карантина

В комитет по государственному строительству и законодательству Госдумы РФ поступил разработанный правительством проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), предусматривающий увеличение штрафов за нарушение правил карантина, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

По данным местных СМИ, проект поправок предусматривает наложение на нарушителей режима карантина крупных штрафов:

для физических лиц — 15-40 тыс. руб. (при первом нарушении) и 150-300 тыс. руб. (при повторном);
для должностных лиц — 50-150 тыс. руб. и 300-500 тыс. руб. соответственно;
для юридических лиц — 200-500 тыс. руб. и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. соответственно.

Отметим, что миллион рублей — это примерно 365 тысяч гривен по нынешнему курсу.

Такие штрафы в десятки и даже сотни раз превышают размер штрафов, которые могут быть наложены на нарушителей в соответствии с действующей редакцией КоАП.

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Напомним, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 привело к тому, что в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых других регионах России введены различные ограничения. В частности, указ мэра Москвы Сергея Собянина обязывает всех жителей столицы в возрасте старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания, находиться дома в режиме самоизоляции. Оставаться дома должны также люди, вернувшиеся из стран, где выявлено большое число заражений COVID-19, и лица, которым это предписано постановлениями санитарных врачей.

Указ губернатора Санкт-Петербурга запрещает горожанам посещать парки и скверы города, а также объекты и территории религиозных организаций.

Россия, коронавирус
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