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Ситуация с коронавирусом в Италии только ухудшается

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Ситуация с коронавирусом в Италии только ухудшается

В Италии в течение последних суток коронавирусом заразились более 6 тысяч человек, в предыдущие несколько дней темпы роста количества заражений были ниже.

Соответствующие данные обнародовал Департамент гражданской защиты Италии.

По состоянию на вечер 26 марта от коронавируса в Италии скончались 8165 человек, что на 662 больше, чем вчера. В среду вечером сообщалось о смерти 683 человек в течение последних 24 часов.

В целом в Италии насчитывается 62 013 больных коронавирусом, что больше, чем вчера на 4492 человека. В среду рост был на 3491 больного. Отмечается, что после четырех дней замедление темпов роста числа заражений, кривая заражений снова пошла вверх.

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Не улучшилась ситуация с заражениями и в Ломбардии, которая больше всего пострадала от вируса. Там за последние сутки обнаружили 2543 новых больных. При этом предыдущие сутки там зафиксировали 1643 новых пациента, что было наименьшим показателем с начала эпидемии.

Выздоровели в течение последних суток 999 людей. Накануне таких было 1036. Всего с начала эпидемии в Италии выздоровели более 10 тысяч человек.

Италия, коронавирус
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