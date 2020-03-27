Мировому рынку люксовых товаров предрекают антирекорд по итогам года

Впервые за всю историю исследований мирового рынка товаров категории «персональный люкс» его ожидает значительный обвал: продажи одежды, обуви, часов и аксессуаров в этом сегменте по итогу года упадут на 20-25%. К такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании Bain & Co.
По итогам 2019 года мировой рост в этом сегменте составил 7%, а его объем достиг €281 млрд. По итогам 2020 года эксперты ожидают, что оборот упадет до €226 млрд. В Bain & Co отмечают, что начиная с 1996 года, этот рынок в мире рос в среднем на 6%. Значительное падение было зафиксировано в кризис 2008-2009 годов, тогда рынок люксовых товаров просел на 8%. В период 2015-2016 годов, главными факторами которого стали замедление китайской экономики и террористические атаки в Европе, этот сегмент продемонстрировал нулевой рост, но падения не произошло.
Главными причинами резкого снижения спроса на дорогие товары эксперты назвали экономический кризис, пандемию коронавируса COVID-19 и связанный с ним карантин, который объявили ключевые для рынка страны. Особенно сильно подействовали на него события в Китае, поскольку эта страна является основным потребителем товаров класса люкс в мире с долей более 50%.
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