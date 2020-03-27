Нацбанк еще немного ослабил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 27 марта, ослабил официальный курс гривны на 18 копеек - до 28,1381 грн за доллар против 27,9552 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,8633 грн за евро против 30,2671 грн за евро накануне.