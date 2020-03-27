В Крыму выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

Семь новых случаев заражения коронавирусом выявили в Крыму за последние сутки, все люди прибыли из заграничных поездок, сообщил в пятницу на еженедельном докладе по предупреждению распространения заболевания на полуострове глава «республики» Сергей Аксенов.

«У нас за истекшие сутки семь новых заболевших. Все приезжие, крымчане, которые были в заграничных командировках», — сказал Аксенов, которого цитирует российские СМИ.

Напомним, что по данным МОЗ, по состоянию на 22:00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.