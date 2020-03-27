В Иране уже более 30 тысяч заболевших коронавирусом

Иран зафиксировал беспрецедентные для страны 2926 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, общее число случаев достигло 32 тысячи 332, сообщил представитель Минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
Он сообщил СМИ, что за сутки также скончались 144 человека, а общее число жертв достигло 2378. При этом из общего числа зараженных — 32 тысяч 332 человек, выявленных с 19 февраля, выздоровели 11 тысяч 133 человека.
Напомним, что по последним данным ВОЗ в мире заражены уже более 465 тысяч человек, свыше 21 тысячи скончались.
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