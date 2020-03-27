В Испании за сутки умели от коронавируса более 750 человек

По меньшей мере 64 059 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в Испании с начала распространения инфекции в стране. Об этом сообщили в пятницу в Минздраве королевства.

По данным ведомства, умерли 4858 человек, 9357 пациентов выздоровели. Больше всего заболевших обнаружено в автономном сообществе Мадрид (19 243). Таким образом, число летальных исходов и инфицированных в стране продолжает расти быстрыми темпами.

В четверг днем ведомство информировало о 56 188 заболевших и 4089 жертвах эпидемии. Число погибших от коронавируса в Испании превышает количество жертв в Китае.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января.