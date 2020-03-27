В Киеве могут усилить карантин

Решение об усилении ограничительных мер, в том числе закрытии Киева на въезд и выезд, в столице будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко на брифинге, сообщает Укринформ.
«Киев, как и вся страна, живет в сложной чрезвычайной ситуации. И мы уже пошли на ряд достаточно суровых ограничений, исключительно чтобы остановить распространение этой болезни. Ограничили въезд и выезд из города общественного транспорта, мы ограничили передвижение людей в городе, теперь общественным транспортом пользуются только те пассажиры, от работы которых зависит жизнедеятельность нашего города », - сказал Кличко.
По его словам, в других странах давно действуют строгие ограничительные меры.
«Сравнивая темпы распространения болезни с той же Италией, Испанией и другими странами, у нас такой динамики нет. Я понимаю опасения людей, что будет введен более строгий режим, но, пожалуйста, посмотрите видео из других стран — там вообще запрещено людям выходить на улицу, можно выйти только в аптеку или в магазин. в Китае жесткими ограничениями остановили распространение болезни», — подчеркнул мэр.
В то же время он отметил, что в случае ухудшения ситуации городская власть будет вынуждена усиливать меры для того, чтобы распространение инфекции не происходило.
«К сожалению, не все граждане выполняют правила, а безответственные люди, у которых есть подозрение на коронавирус, иногда скрывают диагноз, тем самым ставя под угрозу жизни сотен тысяч человек», — сказал Кличко.
Он также напомнил, что решение о введении чрезвычайного положения принимает парламент и президент, а не городская власть.
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