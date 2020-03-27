У министра здравоохранения Великобритании также обнаружили коронавирус

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил в Twitter.

«После медицинской консультации мне посоветовали сделать тест на коронавирус. Я прошел положительный тест. К счастью, у меня легкие симптомы и работаю дома и нахожусь на самоизоляции», — написал Хэнкок.

Ранее стало известно, что у премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и принца Чарльза, сына британской королевы Елизаветы II, диагностировали коронавирус Covid-19.

В то же время в Букингемском дворце сообщили, что Елизавета II сейчас чувсвует себя хорошо. Последний раз она виделась с Джонсоном 11 марта и придерживается всех соответствующих советов врачей относительно его здоровья.