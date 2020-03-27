Конгресс США принял закон о помощи для экономики на $2 трлн

Палата представителей Конгресса США в пятницу одобрила пакет стимулирующих экономику мер, направленных на преодоление последствий распространения нового коронавируса, в размере $2 трлн.

В среду инициативу одобрили американские сенаторы.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал, что подпишет этот документ, как только получит его.

Законопроект предусматривает увеличение пособий по безработице на $600 в неделю и распространение выплат на дополнительные группы бывших работников, запуск программы поддержки малого бизнеса на $350 млрд, выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

Согласно законопроекту, выплаты в размере $1200 получат граждане, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет пропорционально снижаться, а для имеющих от $99 тыс. — выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.