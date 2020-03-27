США снова вышли на первое место в мире по числу заболевших коронавирусом

Число зарегистрированных случаев коронавируса в США достигло 92 932 человек, страна вновь вышла на первое место по заболевшим после того, как ее ненадолго опередила Италия, сообщает в пятницу институт Джонса Хопкинса, ведущий статистику по коронавирусу.
Умерли от коронавируса в США 1 380 человек, наибольшее число летальных исходов приходится на штат Нью-Йорк — 365 человек.
Ранее обновил данные по числу заболевших итальянский департамент гражданской обороны. По его данным, положительный результат на коронавирус в Италии за время эпидемии показали анализы 86 498 человек. Умерли 9 134 человека.
В Китае, который теперь занимает третье место по числу заболевших COVID-19, 81 897 зарегистрированных случаев. Умерли 3 296 человек.
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