В Украине уже более 300 заразившихся коронавирусом

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 23:00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Напомним, что по состоянию на 10 утра 27 марта в Украине было зафиксировано 218 человек, больных Covid-19.

На данный момент в Украине 5 человек умерли от вируса и 4 вылечились.