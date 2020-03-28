Украина ночью перейдет на летнее время

Украина в ночь на воскресенье, 29 марта, перейдет на летнее время.

В 3 часа утра стрелки часов будут переведены на час вперед.

Порядок исчисления времени на территории Украины определен постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 года № 509: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад.

Это необходимо для того, чтобы приблизить административное время к солнечному.