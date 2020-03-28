Россия закрывает границы из-за коронавируса

Движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через российскую границу, а также через сухопутный участок российско-белорусской границы будет временно ограничено из-за коронавируса.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства России.
«Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут по московскому времени 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу России, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы», — говорится в тексте распоряжения.
Отметим, что в России к 28 марта зарегистрировали 1264 случая заражения коронавирусом COVID-19, четыре человека скончались от заболевания. Президент Владимир Путин в обращении к нации объявил нерабочей (с сохранением заработной платы) неделю с 30 марта по 5 апреля.
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