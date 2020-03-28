У полиции есть возможность отслеживать перемещения каждого гражданина

Министерство внутренних дел имеет техническую возможность отслеживать перемещения людей для соблюдения карантина, однако на данный момент речи об этом не идет, заявил глава МВД Арсен Аваков в интервью изданию «Бабель».

Он отметил, что выступает против отслеживания перемещений людей даже в случае чрезвычайного положения.

«Но если в случае чрезвычайного положения правоохранителям предоставят право нарушать приватность человека таким образом, то технически мы к этому готовы», — подчеркнул министр.

Аваков также уточнил, что на сегодняшний день ресурсов Национальной полиции и Национальной гвардии достаточно для того, чтобы поддерживать порядок в стране.