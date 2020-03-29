Власти США следят за перемещением граждан в рамках борьбы с коронавирусом

Власти США следят за перемещением жителей страны посредством сбора данных с мобильных устройств, чтобы предугадать сценарии распространения нового коронавируса и для борьбы с ним. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.
По ее информации, федеральное правительство в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и местными властями анализирует данные о перемещении миллионов американцев, отслеживая местонахождение их смартфонов. По данным газеты, соответствующие сведения предоставляют властям рекламодатели, размещающие объявления в интернете и мобильных приложениях, операторы мобильной связи такой информацией с властями не делятся. Издание отмечает, что речь идет исключительно о местонахождении пользователей, их личные данные, например, имя или номер телефона, остаются в секрете.
Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что данные о местонахождении пользователей власти собирают по меньшей мере в 500 городах США. Это делается с целью выявить закономерность перемещений американского населения, что может в свою очередь помочь в борьбе с распространением коронавируса и принятием своевременных мер по защите людей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016