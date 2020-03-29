Власти США следят за перемещением граждан в рамках борьбы с коронавирусом

Власти США следят за перемещением жителей страны посредством сбора данных с мобильных устройств, чтобы предугадать сценарии распространения нового коронавируса и для борьбы с ним. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на источники газета The Wall Street Journal.

По ее информации, федеральное правительство в сотрудничестве с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) и местными властями анализирует данные о перемещении миллионов американцев, отслеживая местонахождение их смартфонов. По данным газеты, соответствующие сведения предоставляют властям рекламодатели, размещающие объявления в интернете и мобильных приложениях, операторы мобильной связи такой информацией с властями не делятся. Издание отмечает, что речь идет исключительно о местонахождении пользователей, их личные данные, например, имя или номер телефона, остаются в секрете.

Источники The Wall Street Journal подчеркивают, что данные о местонахождении пользователей власти собирают по меньшей мере в 500 городах США. Это делается с целью выявить закономерность перемещений американского населения, что может в свою очередь помочь в борьбе с распространением коронавируса и принятием своевременных мер по защите людей.