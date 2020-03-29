За сутки в страну въехали еще более 16 тысяч украинцев

Более 16 тысяч граждан Украины вернулись на родину из-за границы за последние сутки, такие цифры приводит пресс-служба Государственной пограничной службы.
«За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы Украины осуществили менее 22 тысяч пропускных операций. Подавляющее их большинство — более 16 тысяч — это пропуск граждан Украины из-за рубежа», — сообщается на сайте ведомства.
Почти 3,5 тысячи украинцев прибыли авиарейсами в аэропорт «Борисполь». Для их возвращения был выполнен 21 специальный авиарейс. Также сообщается, что за минувшие сутки Украину оставили 5,3 тысячи иностранцев.
Отметим, что с 17 марта Украина ограничила пассажирское авиасообщение. При этом спецрейсы пока продолжают возвращать украинцев из-за рубежа на родину. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса власти вынуждены закрыть границы с 27 марта, в том числе для украинских граждан, о тех, кто остался за границей, позаботятся дипломаты.
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