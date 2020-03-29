В Украину на несколько дней вернется зима

В ближайшие сутки, в понедельник, 30 марта, холодный воздух с северо-запада начнет вытеснять тепло с территории Украины, сообщает Укргидрометцентр.

В западной части Украины ожидается небольшой дождь и мокрый снег, днем порывы 15-20 м/с; понижение температуры в течение суток до 0-5° тепла, в Карпатах до 1-6° мороза. На остальной территории - без существенных осадков; температура ночью 1-6° тепла, днем 11-16°, на юге до 19°, в северных областях 7-12°. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве - без существенных осадков; температура ночью 4-6° тепла, днем 8-10°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 30 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 21,5 градусов тепла в 1890 году, а самая низкая - ночью на отметке 12,4 градусов мороза в 1942 году.

Во вторник, 31 марта, в Украине без осадков, лишь в северных областях и Прикарпатье ночью небольшой снег. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 2-7° мороза, днем до 1-6° тепла, на высокогорье Карпат ночью и днём до 5-10° мороза, лишь в юго-восточной части страны ночью 0-5° тепла, днём 7-12°.

В Киеве 31 марта ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Понижение температуры ночью до 2-4° мороза, днём до 3-5° тепла.