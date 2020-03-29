В Нидерландах уже более 10 тысяч заразившихся коронавирусом

Согласно представленным статистическим данным, в общей сложности тест на коронавирус дал положительный результат у 10 866 человек. За сутки число инфицированных увеличилось на 1 104 человека, что немного ниже по сравнению с предыдущим днем. Лечение в больницах проходят почти 3,5 тыс. человек. Умер от коронавируса в общей сложности 771 человек, в том числе 132 — за последние сутки.

«Как сообщалось и в предыдущие дни, число пациентов, принятых в больницы, и число смертей увеличиваются более медленными темпами, чем можно было бы ожидать без принятия правительством ряда мер, — отметили в институте. — Однако только через несколько дней будет возможно сказать наверняка, действительно ли речь идет о стабилизации числа госпитализированных и скончавшихся пациентов, и, соответственно, делать выводы об эффективности принятых мер».

Первый случай заражения коронавирусом в Нидерландах был выявлен 27 февраля. Первый летальный исход зафиксирован 6 марта.

Чтобы предотвратить распространение вируса, правительство Нидерландов приняло ряд мер. Людям рекомендуется оставаться дома, по мере возможности работать удаленно и не выезжать в другие страны без крайней необходимости. Также запрещено собираться в группы из трех и более человек (за исключением семей), требуется придерживаться на улице расстояния в 1,5 метра друг от друга. Нарушителям грозит штраф в размере 400 евро для частных лиц и 4 тыс. евро для компаний. Закрыты все культурно-развлекательные учреждения, кафе, бары, рестораны, парикмахерские, сауны, салоны красоты. Магазины и аптеки пока остаются открытыми, но в них пускают лишь ограниченное число покупателей.

Во вторник кабинет министров Нидерландов проводит очередное заседание, в ходе которого, в частности, будет обсуждаться необходимость принятия дополнительных мер.