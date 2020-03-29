В Украине зафиксировано 475 случаев заболевания коронавирусом

По данным МОЗ, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине.

6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Напомним, что по состоянию на утро в Украине было 418 заболевших.