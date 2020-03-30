Цена нефти WTI упала до $20 за баррель впервые с 2002 года

Цена на майские фьючерсы марки нефти West Texas Intermediate (WTI) обвалилась на 3%, следует из данных лондонской биржи ICE.
По состоянию на 02:31 по Киеву баррель WTI торгуется за $20,8. На минимуме в ходе торгов на Лондонской бирже ее цена достигала $20,06. Согласно данным Investing.com на 03:10, цена за баррель WTI достигла $20,52.
Стоимость WTI не достигала этой отметки с февраля 2002 года.
На нынешних торгах на 3% также упала стоимость Brent, до $23,7 за баррель. На Investing.com по состоянию на 03:15 ее цена составила $26,83.
С начала года стоимость WTI обвалилась на 60%, а Brent — почти на 30%. Поводом для этого стал развал сделки ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 барр./сутки, чтобы поддержать экономику в связи с пандемией коронавируса. Россия выступала за то, чтобы оставить добываемые объемы на прежнему уровне. На фоне развала сделки и коронавируса спрос на нефть в США, как сообщал Bloomberg, снизился до такого уровня, что производителям приходится доплачивать потребителям по 19 центов за баррель, чтобы они вывезли топливо из переполненных хранилищ.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016