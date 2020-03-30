Цена нефти WTI упала до $20 за баррель впервые с 2002 года

Цена на майские фьючерсы марки нефти West Texas Intermediate (WTI) обвалилась на 3%, следует из данных лондонской биржи ICE.

По состоянию на 02:31 по Киеву баррель WTI торгуется за $20,8. На минимуме в ходе торгов на Лондонской бирже ее цена достигала $20,06. Согласно данным Investing.com на 03:10, цена за баррель WTI достигла $20,52.

Стоимость WTI не достигала этой отметки с февраля 2002 года.

На нынешних торгах на 3% также упала стоимость Brent, до $23,7 за баррель. На Investing.com по состоянию на 03:15 ее цена составила $26,83.

С начала года стоимость WTI обвалилась на 60%, а Brent — почти на 30%. Поводом для этого стал развал сделки ОПЕК+, в рамках которой Саудовская Аравия предложила дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 барр./сутки, чтобы поддержать экономику в связи с пандемией коронавируса. Россия выступала за то, чтобы оставить добываемые объемы на прежнему уровне. На фоне развала сделки и коронавируса спрос на нефть в США, как сообщал Bloomberg, снизился до такого уровня, что производителям приходится доплачивать потребителям по 19 центов за баррель, чтобы они вывезли топливо из переполненных хранилищ.