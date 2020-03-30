В Нью-Йорке запасов медикаментов для борьбы с коронавирусом осталось на неделю

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что запасов медикаментов, необходимых для борьбы с коронавирусом, хватит в городе лишь до конца недели, особенно наблюдается нехватка аппаратов для искусственной вентиляции легких.

«У нас достаточно запасов на неделю, считая с сегодняшнего дня, кроме аппаратов для искусственной вентиляции легких. Нам требуется как можно скорее по крайней мере несколько сотен таких устройств», — привела в воскресенье слова градоначальника телекомпания CNN.

«Остальных средств для борьбы с коронавирусом у нас пока достаточно до следующего воскресенья, — продолжил он. — Однако к этому дню, 5 апреля, нам потребуются новые поставки, и особенно это касается как раз аппаратов для искусственной вентиляции легких. Все больше проблем также с обеспеченностью больниц медицинским персоналом».

Для лечения заразившихся коронавирусом используется ряд медицинских препаратов. Кроме того, для предотвращения заражения постоянно необходимы маски, перчатки, средства дезинфекции.

Ранее де Блазио сообщил, что к вечеру воскресенья, 29 марта, в Нью-Йорке были зафиксированы 32 308 случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 678 человек.

В США, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, зафиксировано более 142 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли почти 2,5 тыс. человек. Как заявил в воскресенье президент США Дональд Трамп, пик смертности от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, ожидается в Соединенных Штатах через две недели.