В Китае за сутки от коронавируса умерли четыре человека

За прошедшие сутки в Китае скончались от коронавирусной инфекции COVID-19 четыре человека. Все погибшие приходятся на провинцию Хубэй, которая стала очагом распространения вируса. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР на 29 марта.

По данным комитета, число больных коронавирусом в Китае с каждым днем снижается. С начала распространения коронавируса число выздоровевших в стране составило 93% человек. За сутки на поправку пошли 322 человека. За два с лишним месяца число заразившихся вирусом по стране достигло 81,4 тыс. человек. Всего с начала эпидемии по всему Китаю без учета провинции Хубэй зарегистрировали 13 669 случаев заражения, из них 118 с летальным исходом, смертность составила 0,86%.

В самой провинции Хубэй, которая стала очагом вспышки вируса, зафиксировали 67 901 случай заражения вирусом. В материковом Китае за прошедшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны (провинция Ганьсу).

Ранее представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил о том, что в целом Китаю удалось остановить распространение коронавирусной инфекции. При этом он допустил возникновение нового витка борьбы с вирусом в Китае, так как в стране продолжает расти число завозных случаев.