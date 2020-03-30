В Украине уже 480 заболевших коронавирусом

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

По данным МОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 23 случая;

Волынская область - 2 случая;

Днепропетровская область - 8 случаев;

Донецкая область - 6 случаев;

Житомирская область - 5 случаев;

Закарпатская область - 1 случай;

Запорожская область - 11 случаев;

Ивано-Франковская область - 41 случай;

Кировоградская область - 4 случая;

Киев - 102 случая;

Киевская область - 49 случаев;

Львовская область - 6 случаев;

Луганская область - 2 случая;

Одесская область - 8 случаев;

Полтавская область - 1 случай;

Ривненская область - 11 случаев;

Сумская область - 9 случаев;

Тернопольская область - 60 случаев;

Харьковская область - 1 случай;

Херсонская область - 1 случай;

Хмельницкая область - 2 случая;

Черновицкая область - 75 случаев;

Черкасская область - 50 случаев;

Черниговская область - 2 случая.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.