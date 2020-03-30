Разумков предложил коллегам отказаться от «депутатских» денег

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предлагает народным депутатам последовать примеру партии «Слуга народа», которая отказалась от государственного финансирования политической силы в пользу борьбы с коронавирусом и потратить «депутатские деньги» на эти цели.
«Я думаю, что это неплохой пример и могу обратиться и к народным депутатам. Я понимаю, что зарплата важна, но есть ещё депутатские, их получают все. Я не могу заставить это делать. Но я так думаю, что было бы полезно поддержать эту хорошую инициативу — отказаться в фонд бюджета для того, чтобы тратить их на более важные проблемы», — сказал Разумков журналистам в пятницу вечером после заседания фракции «Слуга народа», передает Интерфакс-Украина.
Напомним, ранее стало известно, что Разумков подписал распоряжение о созыве сегодня внеочередного заседания Рады.
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