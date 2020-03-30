Число заболевших коронавирусом в Германии превысило 62 тысячи

Число случаев заболевания коронавирусом в Германии за сутки возросло 4400 и составило 62 435, от инфекции в общей сложности скончались 541 человек, 9211 человек выздоровели, сообщил в понедельник телеканал N24.
Ранее институт Роберта Коха, который ведет официально статистику заболеваемости по стране, сообщил о росте числа больных за сутки на 4751, в общей сложности оно достигло 57298 человек. Общее количество жертв — 455.
Таким образом динамика заболеваемости, по данным как официальной структуры, так и СМИ, пока соответствует планам о замедлении распространения COVID-19, оптимальные темпы которого, по мнению экспертного сообщества и властей Германии, должны привести к удвоению количества случаев не ранее, чем раз в десять дней.
Институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава, ведет статистику заболеваемости по стране, но его данные публикуются раз в сутки и отличаются от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство Института ранее заявляло, что в курсе расхождений в данных, и объясняло это «временным лагом» и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.
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