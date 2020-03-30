В Украине создали 567 мобильных бригад врачей, которые будут тестировать людей на дому

В Украине уже создано 567 мобильных бригад врачей, которые будут выезжать на вызовы домой к людям с подозрением на коронавирусную болезнь Covid-19.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 30 марта, сообщает Укринформ.

«Сейчас уже создано 567 мобильных бригад. Это те бригады, которые будут выезжать на место дислокации пациента, забирать образцы и затем логистическими путями передавать их в вирусологические лаборатории, которые будут проводить исследования. Система организована, алгоритмы работают», — сказал он.

Ляшко отметил, что на первом этапе возможны нестыковки, но об этом можно сообщать для своевременного реагирования на утвержденные алгоритмы и их дальнейшие наработки.

Ранее сообщалось, что при центральных районных больницах будут созданы мобильные бригады врачей, которые будут выезжать на вызовы домой к людям с подозрением на коронавирусную болезнь Covid-19.

В Украине по состоянию на 10:00 30 марта зафиксировано уже 480 случаев коронавирусной болезни Covid-19.