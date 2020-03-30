Около 15 «слуг народа» будут отсутствовать на внеочередном заседании Рады по болезни

Во фракции «Слуга народа» около 15 человек могут отсутствовать на внеочередном пленарном заседании парламента по состоянию здоровья, заявляет глава фракции Давид Арахамия

«По состоянию на вчера было где-то 15 человек, но не больных коронавирусом, к счастью. Это те, кто чувствует себя плохо. То есть посмотрим, вы будете видеть это», — сказал Арахамия журналистам перед согласительным советом руководителей фракций и групп парламента в понедельник, отвечая на вопрос, сколько народных депутатов из фракции «Слуга народа» болеют.

Как сообщалось, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания парламента в понедельник, 30 марта, в 14.00.