В Киеве 20 новых случаев Covid-19, большинство лечатся дома

Из 20 жителей Киева, у которых была только что подтверждена коронавирусная инфекция Covid-19, четверо госпитализированы, остальные 16 находятся на лечении дома, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
«В столице стремительно увеличивается количество киевлян, у которых подтверждено заболевание коронавирусом. По состоянию на сегодняшнее утро таких людей уже 102», — сказал Кличко в ходе онлайн-брифинга в понедельник.
По словам городского головы, получено 20 новых лабораторно подтвержденных случаев. «Заболели 11 женщин в возрасте от 20 до 61 года и 9 мужчин от 25 до 70 лет. Один пациент госпитализирован в больницу № 4, трое — в городскую больницу № 9, другие лечатся дома на самоизоляции под контролем врачей», — рассказал мэр.
По его словам, из 20 новых случаев инфицирования четыре — заболевание всей семьей.
Кроме того, Кличко сообщил, что по состоянию на понедельник вылечились двое киевлян, у которых было лабораторно подтверждено инфицирование COVID-19, они выписаны из Александровской больницы.
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