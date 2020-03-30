Падение цен на нефть усилилось

На лондонской бирже ICE стоимость барреля нефти марки Brent упала на 11,69%, до $22,32 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов на 16:45 по Киеву.

В последний раз нефть Brent торговалась на таком уровне 1 марта 2002 года.

Цены на нефть резко упали в понедельник из-за усиления опасений того, что карантинные меры из-за распространения коронавируса могут продлиться месяцы и спрос на сырье продолжит сокращаться. При этом в понедельник Саудовская Аравия заявила, что планирует увеличить экспорт сырья до 10,6 млн баррелей в день с мая, сообщило агентство Reuters. В рамках сделки по сокращению добычи между странами ОПЕК Саудовская Аравия производила в первом квартале 2020 года 9,7 млн баррелей нефти в сутки.

Спрос на сырье снижается с начала года из-за сокращения экономической активности в мире. Кроме того, в начале марта участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться об объемах сокращения добычи во втором квартале, что привело к дальнейшему падению нефтяных цен.