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Диджитал-агентство Ланет CLICK — раскрутка и продвижение сайтов в Интернете

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Диджитал-агентство Ланет CLICK — раскрутка и продвижение сайтов в Интернете

SEO-оптимизация сайтов — это комплекс действий, направленных на то, чтоб выделить конкретный ресурс на фоне подобных, подняв его на максимально возможные позиции в поисковых системах, тем самым обеспечив высокую посещаемость и популярность в целом.

SEO-продвижение сайтов в Киеве, где конкуренция между товарами и услугами очень высокая, является высокоэффективной и крайне необходимой мерой, если вы решили серьезно подойти к раскрутке своего бизнеса. Допустим, вы можете предложить замечательный товар по привлекательной цене, но многие клиенты уйдут на другие площадки, не дойдя до пятой-десятой страницы поискового запроса, на которой закономерным образом оказался ваш ресурс. Они даже не ознакомятся с заманчивым торговым предложением, большинство, вероятно, так и не узнает о его существовании. 

Заказать SEO-оптимизацию сайтаможно, обратившись в агентство интернет-маркетинга Ланет CLICK. Тут трудится слаженная команда опытных специалистов, которые гарантированно подружат ваш сайт с поисковыми системами.

Допустим, этот этап продвижения вы уже прошли, добившись потока новых клиентов. Не время почивать на лаврах, пора задуматься о таком понятии, как айдентика бренда. Что такое айдентика? Это та совокупность отличительных черт, которые выделяют вас на фоне конкурентов. Те визуальные образы, что их рисует воображение, когда вы слышите о знакомом бренде. Айдентика состоит, прежде всего, из логотипа и слогана. Вспомогательными элементами являются визитные карточки, фирменные бланки и т. д. Все эти средства нацелены на построение имиджа серьезной компании и формирование высокого уровня доверия к ней. 

Когда поисковики показывают вашу торговую площадку в ТОПе, а ваш бренд на слуху, можно задуматься о мелких доработках, которые, несомненно, тоже важны. Ведь, как известно, дьявол кроется в деталях. Например, о необходимости сокращать ссылку. Для чего это нужно? Короткий адрес интуитивно понятней, не отвлекает на себя внимание и позволяет видеть полную статистику. Особенно актуальны сокращенные ссылки в рекламных буклетах или другой не онлайн рекламе. Как сократить ссылку? Самый простой вариант — сократить ссылку онлайн, используя сервис сокращения ссылок. Но у этого способа, помимо очевидных плюсов — быстро и просто, есть также минусы. Не все сервисы за бесплатно дают доступ к полному функционалу. Помимо этого, база редиректа является собственностью того или иного сервиса, в случае его закрытия все линки автоматически станут нерабочими. 

Конечно же, диджитал-агентство Ланет CLICK занимается не только SEO-оптимизацией, тут вы наверняка получите квалифицированную помощь в раскрутке и продвижении в Интернете.

По вопросам стоимости услуг звоните по телефону +38 (044) 225-19-00 или пишите нам: click@lanet.ua

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