В мире уже более 800 тысяч заболевших коронавирусом

Количество подтвержденных случаев коронавирус в мире превысило 800 тыс. человек, в результате болезни на планете умерли свыше 39 тыс. людей.
Об этом сообщает Worldmeters.
Согласно последней информации, коронавирусом в мире заразились 802 556 человек.
Больше всего инфицированных сейчас в США — 164 424 человека, за ними следует Италия — 101 739 случаев коронавируса и Испания — 94 417 случаев.
В результате мировой пандемии уже умерли почти 39 012 человек. По количеству погибших Италия опережает другие страны, имея 11 591 летальный случай.
Во всем мире 172 319 человек излечились от недуга.
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