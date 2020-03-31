Нацбанк за прошлую неделю продал всего $76,8 миллиона

Национальный банк Украины на прошлой неделе продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Отмечается, что с 23 по 27 марта 2020 года Нацбанк продал 76,8 млн долларов. Покупку валюты регулятор за указанный период не осуществлял.
Как сообщалось, с 2 по 6 марта НБУ приобрел 150 млн долларов, а продал 307,2 млн долл. С 10 по 13 марта регулятор продал 981,6 млн долл. С 16 по 20 марта Нацбанк купил $ 50 млн и продал 1,088 млрд долл.
С начала 2020 года НБУ приобрел на валютном рынке 1,282 млрд долларов, продал — 2,748 млн долларов.
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