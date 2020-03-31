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Ермак обещает, что в аптеках можно будет приобрести все необходимое для защиты от коронавируса

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Ермак обещает, что в аптеках можно будет приобрести все необходимое для защиты от коронавируса

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак уверен, что в ближайшее время в украинских аптеках граждане смогут приобрести всё необходимое для защиты от коронавируса.

«Каждый день в Украину поступают все необходимые медицинские средства, тесты, защитные маски. Безусловно, ежедневно мы получаем сигналы, что есть еще проблемы с защитными средствами в некоторых аптечных сетях, но все это находится на контроле, и я уверен, что кратчайшие сроки эта ситуация будет исправлена, и в каждой аптеке нашей страны можно будет приобрести необходимое», — сказал он в ходе онлайн-брифинга во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Ермак указал, что подобные проблемы с обеспечением средствами защиты и гигиены сегодня существуют во всем мире, в том числе, у США и стран Европы. «Но, поверьте, сегодня и Офис президента, и Кабинет министров, и другие госучреждения делают всё, чтобы Украина была в первой очереди на получение всего необходимого», — заявил он.

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Он отметил, что сегодня власть в борьбе против коронавируса концентрируется на двух основных направлениях: обеспечении готовности инфраструктуры, больших и малых городов, к той ситуации, если кто-то из граждан заболевает в результате заражения коронавирусом; обсервации и оказании в случае необходимости помощи тем гражданам, которые возвращаются из-за рубежа.

Глава ОП также поблагодарил большой и средний бизнес в Украине, который активно включился в борьбу с коронавирусом.

Андрей Ермак, коронавирус
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Вторник, 31 марта 2020
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