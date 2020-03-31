Во Франции уже более 52 тысяч заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом во Франции за сутки выросло почти на 7,5 тысяч и составляет 52 тысячи 128 человек, заявил в ходе брифинга во вторник глава Генеральной дирекции здравоохранения страны Жером Саломон.
«На данный момент госпитализированы 22 757 человек с коронавирусом. ... На сегодняшний вечер 5565 тяжелых случаев заболевания требуют лечения в реанимации», — сказал Саломон.
Он отметил, что «возраст 34% госпитализированных в реанимацию — меньше 60 лет, а 60% — от 60 до 80 лет, 68 человек в реанимации младше 30 лет».
«В больницах скончались 3523 человека с 1 марта. 9044 человека с этой же даты покинули больницы, выздоровев. ... Общее число подтвержденных случаев составляет 52 128», — добавил Саломон.
По данным на понедельник, общее число заболевших коронавирусом во Франции составляло 44 550 человек, в больницах умерли 3024 человека.
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