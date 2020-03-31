Князь Монако вылечился от коронавируса

Князь Монако Альбер II излечился от коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в сообщении, опубликованном на странице дворцового ведомства в сети Facebook.
«Правящий князь признан излечившимся и чувствует себя хорошо», — написано в документе.
В сообщении отмечается также, что князь намерен продолжить соблюдение режима самоизоляции, но уже вместе со своей семьей.
19 марта Альбер II стал первым в мире главой государства, заразившимся COVID-19. Вскоре после этого заражение было выявлено у наследника престола Великобритании, принца Чарльза, однако 30 марта официальный представитель британской королевской семьи заявил, что наследник уже здоров.
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