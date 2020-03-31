В Украине уже 645 случаев заражения коронавирусом

Согласно данным МОЗ, по состоянию на 22:00 31 марта в Украине 645 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего зафиксировано 17 летальных случаев.

10 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.