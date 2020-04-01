Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 1 апреля, укрепил официальный курс гривны на 43 копейки — до 27,6289 гривны за доллар против 28,0615 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 30,2564 грн за евро против 30,9617 грн за евро накануне.