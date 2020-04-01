Войти
Аваков заявил, что карантин продлится минимум 2 месяца
официально
Аваков заявил, что карантин продлится минимум 2 месяца
Шмыгаль признал, что Украина не может не работать полгода
позиция
Шмыгаль признал, что Украина не может не работать полгода
Кличко жестко потребовал у киевлян соблюдать карантин
столица
Кличко жестко потребовал у киевлян соблюдать карантин

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За сутки в Китае заболели коронавирусом всего 36 человек

223
За сутки в Китае заболели коронавирусом всего 36 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными случаями. Как сообщил в среду Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, количество летальных исходов выросло на семь, 186 человек выздоровели.

«По данным на 24:00 (18:00 по Киеву) 31 марта, общее число заболевших в Китае достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 312 умерли», — говорится в документе.

В провинции Хубэй за сутки зарегистрирован один новый случая заражения — он является ввозным. Шесть человек умерли в Ухане — эпицентре вспышки заболевания, 173 человека выздоровели — все из них также в административном центре региона.

Еще одна смерть зафиксирована в Шанхае.

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР достигло 806, из них 691 по-прежнему находятся под наблюдением медиков (20 в тяжелом состоянии), а 115 вылечены и выписаны из больниц.

Читайте также: Эксперты Белого дома предупредили о возможности 2,2 млн смертей из-за вируса

С 1 апреля власти Китая начали публиковать данные о числе инфицированных, у которых болезнь проходит без каких-либо клинических симптомов. По данным на 31 марта в стране был выявлен 1 541 человек с бессимптомным протеканием болезни, из них 205 — ввозные случаи заражения. За минувшие сутки было зафиксировано 130 новых случаев, 302 таких пациента были выписаны, еще у двоих проявились симптомы болезни.

Китай, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 1 апреля 2020
Вторник, 31 марта 2020
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О последствиях «вертолетных триллионов»

Щедро разбрасываемые деньги поступят в реальную экономику в ближайшие 2-3 месяца. Эти триллионы поступят при шоке предложения и проблемах в логистике. Думаю, что сейчас даже представить невозможно силу инфляционного давления к середине года в США.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Кого должно поддержать государство в кризис

Поддерживать за счет имеющихся скромных ресурсов нужно людей, которые по-настоящему нуждаются, и предприятия, являющиеся перспективными в плане соответствия современным технологическим тенденциям.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О кризисе, лекарствах и болезнях

Реагируя на меры ФРС и Госказначейства, фондовые рынки демонстрируют оптимизм - Dow Jones вырос вчера на 11,4%, это самый сильный дневной рост с 1933г. Т.о., мировые денежные власти показывают, что намерены в очередной раз все проблемы «залить баблом».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016