За сутки в Китае заболели коронавирусом всего 36 человек

Число заразившихся новым коронавирусом в Китае за минувшие сутки увеличилось на 36, при этом 35 из них были ввозными случаями. Как сообщил в среду Государственного комитета по делам здравоохранения КНР, количество летальных исходов выросло на семь, 186 человек выздоровели.

«По данным на 24:00 (18:00 по Киеву) 31 марта, общее число заболевших в Китае достигло 81 554, из них 76 238 вылечены и выписаны из больниц, 3 312 умерли», — говорится в документе.

В провинции Хубэй за сутки зарегистрирован один новый случая заражения — он является ввозным. Шесть человек умерли в Ухане — эпицентре вспышки заболевания, 173 человека выздоровели — все из них также в административном центре региона.

Еще одна смерть зафиксирована в Шанхае.

Общее число ввозных случаев заражения коронавирусом нового типа в КНР достигло 806, из них 691 по-прежнему находятся под наблюдением медиков (20 в тяжелом состоянии), а 115 вылечены и выписаны из больниц.

С 1 апреля власти Китая начали публиковать данные о числе инфицированных, у которых болезнь проходит без каких-либо клинических симптомов. По данным на 31 марта в стране был выявлен 1 541 человек с бессимптомным протеканием болезни, из них 205 — ввозные случаи заражения. За минувшие сутки было зафиксировано 130 новых случаев, 302 таких пациента были выписаны, еще у двоих проявились симптомы болезни.